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Дальнее зарубежье 24.01.2022 20:31

МИД Франции не рекомендует гражданам страны посещать приграничные с Россией районы Украины

МИД Франции заявил в понедельник о том, что не рекомендуется посещать граничащие с Россией регионы Украины без срочной необходимости в условиях складывающейся там напряженной ситуации.

"В условиях напряженности, вызванной концентрацией российских войск на границах Украины, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, и официально не рекомендуется выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны", - говорится в заявлении МИД Франции.

Госдепартамент США накануне распорядился эвакуировать семьи дипломатов, находящихся в Киеве, и не рекомендовал совершать поездки в Россию.

В понедельник правительство Великобритании также объявило о начале вывода из Украины некоторых сотрудников посольства и членов их семей в ответ на "рост угрожающих действий России".

В свою очередь МИД Германии, согласно сообщению газеты Bild, готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в министерстве это не подтверждают.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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