Бельгия отчасти смягчает антикоронавирусный режим, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

Бельгийские власти объявили ряд послаблений в режиме антикоронавирусных ограничений, объясняя это высокой степенью вакцинации населения.
В пятницу комитет по согласованию, в который входят руководители федеральной и региональных властей Бельгии, счел возможным некоторое облегчение антикоронавирусного режима, хотя премьер-министр Александр Де Кроо признал на пресс-конференции, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной.
"Тем не менее, причина, которая позволяет нам сегодня разрешить делать многие вещи (...), в том, что у нас очень высокий процент вакцинации. А тот, кто вакцинирован, имеет на 90% меньше риска оказаться на больничной койке. У вакцинированного на 50% меньше риск заразиться и самому стать заразным", - сказал глава федерального правительства.
При этом в стране число заражений COVID-19 и госпитализаций больных коронавирусом растет, но ситуация в отделениях интенсивной терапии остается приемлемой.
По словам Де Кроо, комитет также решил, что с первого марта надо будет обязательно делать третью, бустерную, прививку против коронавирусной инфекции через пять месяцев после второй дозы базовой вакцины, чтобы сертификат о вакцинации оставался действительным.
"Любая дополнительная вакцинация предоставляет нам дополнительную свободу", - заявил Де Кроо.
Премьер объявил, что с 28 января публичные события, такие как театральные спектакли, спортивные матчи будут разрешены как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, кроме танцевальных вечеров. На этих мероприятиях маски обязательны внутри помещений и под открытым небом. Предъявление сертификатов о вакцинации (Covid Safe Ticket) будет обязательным, начиная с 50 участников внутри помещения и 100 - на открытом воздухе. Наполняемость залов разрешается до 70%.
Рестораны и кафе смогут работать до полуночи (сейчас до 23:00). Маски остаются обязательными как для клиентов, так и персонала. Сохраняются ограничения в 6 посетителей за одним столом и запрет на потребление напитков стоя. Работа ночных заведений и дискотек по-прежнему запрещена.
Разрешаются коллективные занятия для молодежи в рамках ассоциаций и любительским спортом при максимуме 80 человек в помещениях и 200 - на воздухе. Разрешено открыться паркам аттракционов, игровым залам, зоопаркам, бассейнам, боулингам, бильярдным залам, казино и еще ряду мест досуга.
Нет изменений относительно требований дистанционной работы. Там, где это возможно, она по-прежнему должна проходить, минимум, четыре дня в неделю. Остались неизменными правила поведения в магазинах, в частности, обязательное ношение масок.
Комитет по согласованию утвердил в пятницу новый "инструмент коммуникации и политической ориентации" в условиях пандемии, который назвали барометром. Он вступит в силу 28 января и должен позволить наглядно показывать населению, в какой эпидемиологической ситуации находится страна. Его данные будут также служить материалом для подготовки политических решений.
У барометра будет трехцветная шкала. Желтый: эпидемиологическая ситуация и нагрузка на больницы под контролем. Оранжевый - нарастающее обострение эпидемиологической ситуации и давления на систему здравоохранения. Красный: повышенный риск нагрузки на здравоохранение.
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