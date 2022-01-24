Китай может стать ведущим мировым рынком люксовых товаров к 2025 году

Продажи товаров класса "люкс" на территории материкового Китая в 2021 году выросли на 36% и составили 471 млрд юаней ($73,59 млрд), свидетельствуют данные консалтинговой компании Bain.

Доля материкового Китая в общемировом рынке люксовых товаров увеличилась до 21% с примерно 20% в 2020 году.

"Мы ожидаем, что рост продолжится, и страна может стать крупнейшим мировым рынком товаров класса "люкс" к 2025 году, вне зависимости от ситуации с международными путешествиями", - прогнозируют эксперты Bain.

Продажи изделий из кожи в прошлом году подскочили примерно на 60% - это максимальный рост среди всех категорий. Объем реализации товаров в сегменте "мода и стиль жизни" увеличился на 40%, свидетельствует отчет.

Главным драйвером роста люксового сегмента в Китае стало открытие магазинов беспошлинной торговли на острове Хайнань, причем этот процесс начался еще до пандемии коронавируса. В 2021 году продажи элитных товаров в магазинах дьюти-фри на острове подскочили на 85%, достигнув 60 млрд юаней, а годом ранее подъем составил 122%.

По оценкам The Economist Intelligence Unit, политика властей КНР, направленная на поддержку беспошлинной торговли, может увеличить объем продаж в магазинах дьюти-фри в 4 раза к 2025 году, до 258 млрд юаней.

Глобальные расходы на люксовые товары в 2021 году увеличились до 283 млрд евро, превысив показатель допандемийного 2019 года, составлявший 281 млрд евро, согласно данным Bain.

Между тем совокупные расходы китайцев на элитную продукцию, включая внутренний и зарубежный рынок, снизились примерно на 30 млрд евро в 2021 году по сравнению с 2019 годом, свидетельствует отчет.