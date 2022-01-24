Укрепление обороноспособности Украины обсудил глава администрации Зеленского с Джейком Салливаном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США Джейк Салливан обсудили вызовы в сфере безопасности вокруг Украины и активное сотрудничество для укрепления обороноспособности.

"В продолжение постоянного диалога (состоялся) предметный разговор с Джейком Салливаном. О вызовах в области безопасности вокруг Украины. О внутриполитической ситуации в Украине. Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество для укрепления нашей обороноспособности", - написал Ермак на своей странице в Twitter в понедельник.