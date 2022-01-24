Зеленский обсудил с президентом Евросовета вопросы подготовки превентивных европейских санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого, в частности, обсуждались вопросы подготовки широкого пакета европейских превентивных экономических и политических санкций против РФ, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию, сообщает в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации безопасности вокруг нашего государства.

"Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина не будет подвергаться провокациям, вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку", - сообщают в Офисе президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций, а также санкций безопасности в отношении РФ, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

"Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации безопасности. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - подчеркивают в Офисе главы государства.

В ОП уточняют, что лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год.

"В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина - ЕС. Уже в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы", - подытожили в Офисе.