В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 757 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 634 тыс. 488, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 697 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 13).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 619 человек.

От COVID-19 вылечились 612 тыс. 594 человека. (+ 302 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 275 человек.

За сутки медики провели 5 145 тестов на коронавирус против 8 851 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 70 тыс. 424 теста на COVID-19.

Н.Аббасова