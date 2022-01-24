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Здравоохранение 24.01.2022 18:58

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 757 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 634 тыс. 488, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 697 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 13).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 619 человек.

От COVID-19 вылечились 612 тыс. 594 человека. (+ 302 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 275 человек.

За сутки медики провели 5 145 тестов на коронавирус против 8 851 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 70 тыс. 424 теста на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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