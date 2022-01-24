В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 757 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 634 тыс. 488, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 697 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 13).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 619 человек.
От COVID-19 вылечились 612 тыс. 594 человека. (+ 302 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 275 человек.
За сутки медики провели 5 145 тестов на коронавирус против 8 851 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 70 тыс. 424 теста на COVID-19.
Н.Аббасова
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Halliburton завершила IV кв. с прибылью, скорректированный показатель превысил прогноз
Нефть марки Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара
Песков назвал фейком сообщения о возможности прекращения поставок российского газа в Европу в ответ на санкции
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Генсек НАТО не исключает отправку дополнительных боевых групп на восток Европы
Байден обсудит в понедельник по видеосвязи с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров