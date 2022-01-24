Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.01.2022 19:45

Суверенное право Грузии и Украины выбирать свое европейское и евроатлантическое будущее не подлежит пересмотру, подчеркивают в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в понедельник провел телефонную беседу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает грузинский МИД.

"Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, также, как и суверенное право двух стран - выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления - являются той красной линией, пересмотра которой в процессе переговоров не произойдет, и решения по Грузии и Украине не будут приняты без участия этих стран", - отметили в ведомстве.

По информации МИД, в ходе разговора Залкалиани в очередной раз подтвердил твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Стороны обменялись информацией по текущим процессам, по существующей на сегодняшний день ситуации возле границы Украины. Также, обсудили вопрос коммуникации между представителями высокого уровня Украины и Грузии параллельно с диалогом западных партнеров с Россией", - сказано в сообщении.

Министры также подчеркнули важность тесной коммуникации между Грузией и Украиной на международных платформах и в двустороннем режиме, а также договорились продолжить контакты высокого уровня с целью обмена информацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО являются для РФ императивом - Рябков Реформы на Украине и в Грузии сделают эти страны сильнее - Столтенберг Саакашвили сообщил омбудсмену Украины о критическом состоянии своего здоровья В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы Шеф Пентагона встретится в Грузии с премьером, а на Украине - с президентом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]