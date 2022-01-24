Суверенное право Грузии и Украины выбирать свое европейское и евроатлантическое будущее не подлежит пересмотру, подчеркивают в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в понедельник провел телефонную беседу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает грузинский МИД.
"Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, также, как и суверенное право двух стран - выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления - являются той красной линией, пересмотра которой в процессе переговоров не произойдет, и решения по Грузии и Украине не будут приняты без участия этих стран", - отметили в ведомстве.
По информации МИД, в ходе разговора Залкалиани в очередной раз подтвердил твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Стороны обменялись информацией по текущим процессам, по существующей на сегодняшний день ситуации возле границы Украины. Также, обсудили вопрос коммуникации между представителями высокого уровня Украины и Грузии параллельно с диалогом западных партнеров с Россией", - сказано в сообщении.
Министры также подчеркнули важность тесной коммуникации между Грузией и Украиной на международных платформах и в двустороннем режиме, а также договорились продолжить контакты высокого уровня с целью обмена информацией.
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