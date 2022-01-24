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Дальнее зарубежье 24.01.2022 20:45

В Бельгии почти 240 человек задержаны за беспорядки в ходе манифестации против антикоронавирусных мер

Бельгийская полиция объявила в понедельник о задержании 239 человек, 11 из которых взяты под стражу, за устройство беспорядков и погромы в Брюсселе во время "европейской" акции протеста против антикоронавирусных мер, сообщила газета Le Figaro.

Манифестация с участием, по данным полиции, 50 тыс. человек, включая граждан нескольких стран ЕС, состоялась в бельгийской столице в минувшее воскресенье. Она сопровождалась острыми стычками с полицейскими, призванными следить за порядком, и погромами с битьем окон учреждений ЕС и ресторанов и значительным ущербом для городского хозяйства.

Согласно коммюнике полиции, 228 человек были подвергнуты административному аресту за нарушение общественного порядка и отпущены после идентификации. В их числе, кроме бельгийцев, граждане Франции, Нидерландов, Германии и Польши. А 11 погромщиков обвиняют в "обладании оружием, неподчинении силам порядка и причинении ущерба". Среди них шестеро бельгийцев, три француза, нидерландец и афганец.

По сообщению главы МВД Бельгии Аннелис Верлинден, зачинщиками стычек с полицией и погромов из числа бельгийцев были представители крайне левых и крайне правых группировок.

Это была самая крупная за два года в Бельгии уличная акция противников антикоронавирусных ограничительных мер. До этого больше всего участников - 35 тыс. - собрала манифестация 21 ноября прошлого года.

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, БЕСПОРЯДКИ


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