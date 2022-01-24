В Бельгии почти 240 человек задержаны за беспорядки в ходе манифестации против антикоронавирусных мер

Бельгийская полиция объявила в понедельник о задержании 239 человек, 11 из которых взяты под стражу, за устройство беспорядков и погромы в Брюсселе во время "европейской" акции протеста против антикоронавирусных мер, сообщила газета Le Figaro.
Манифестация с участием, по данным полиции, 50 тыс. человек, включая граждан нескольких стран ЕС, состоялась в бельгийской столице в минувшее воскресенье. Она сопровождалась острыми стычками с полицейскими, призванными следить за порядком, и погромами с битьем окон учреждений ЕС и ресторанов и значительным ущербом для городского хозяйства.
Согласно коммюнике полиции, 228 человек были подвергнуты административному аресту за нарушение общественного порядка и отпущены после идентификации. В их числе, кроме бельгийцев, граждане Франции, Нидерландов, Германии и Польши. А 11 погромщиков обвиняют в "обладании оружием, неподчинении силам порядка и причинении ущерба". Среди них шестеро бельгийцев, три француза, нидерландец и афганец.
По сообщению главы МВД Бельгии Аннелис Верлинден, зачинщиками стычек с полицией и погромов из числа бельгийцев были представители крайне левых и крайне правых группировок.
Это была самая крупная за два года в Бельгии уличная акция противников антикоронавирусных ограничительных мер. До этого больше всего участников - 35 тыс. - собрала манифестация 21 ноября прошлого года.
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Halliburton завершила IV кв. с прибылью, скорректированный показатель превысил прогноз
Нефть марки Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара
Песков назвал фейком сообщения о возможности прекращения поставок российского газа в Европу в ответ на санкции
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Глава ВОЗ предупредил, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано
В Азербайджане в 2021г за совершенные преступления арестованы около 7,3 тыс. человек – Генпрокурор
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров