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ТЭК 24.01.2022 19:43

Нефть марки Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности вокруг Украины.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 подешевели на $2,25 (2,56%) - до $85,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,55 (3%) - до $82,59 за баррель.

Доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник за счет спроса на защитные активы, а также в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как ожидается, Федрезерв подготовит почву для мартовского повышения ставки.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,45%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,38%. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей других валют.

В то же время инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок из России и с Ближнего Востока.

"Дальнейшая эскалация конфликта на Украине и тревожная ситуация на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск к нефтяным котировкам, поскольку вовлеченные страны, Россия и ОАЭ, являются важными членами ОПЕК+. А расширенный картель и так не может достичь согласованного уровня добычи", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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