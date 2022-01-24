Нефть марки Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности вокруг Украины.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 подешевели на $2,25 (2,56%) - до $85,64 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,55 (3%) - до $82,59 за баррель.
Доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник за счет спроса на защитные активы, а также в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как ожидается, Федрезерв подготовит почву для мартовского повышения ставки.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,45%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,38%. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей других валют.
В то же время инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок из России и с Ближнего Востока.
"Дальнейшая эскалация конфликта на Украине и тревожная ситуация на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск к нефтяным котировкам, поскольку вовлеченные страны, Россия и ОАЭ, являются важными членами ОПЕК+. А расширенный картель и так не может достичь согласованного уровня добычи", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Глава ВОЗ предупредил, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано
В Азербайджане в 2021г за совершенные преступления арестованы около 7,3 тыс. человек – Генпрокурор
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Генсек НАТО не исключает отправку дополнительных боевых групп на восток Европы
Байден обсудит в понедельник по видеосвязи с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров