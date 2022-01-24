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Регион 24.01.2022 20:32

Пашинян: Считаем, что комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должна быть сформирована как можно скорее

Армения передала напрямую Азербайджану и России предложения о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Мы передали предложения России и напрямую Азербайджану. Речь идет о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и формировании комиссии по делимитации и демаркации границы", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, обсуждения продолжаются.

"Не хотим нарушать процесс, раскрывая детали. Считаем, что комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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