Пашинян: Считаем, что комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должна быть сформирована как можно скорее

Армения передала напрямую Азербайджану и России предложения о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Мы передали предложения России и напрямую Азербайджану. Речь идет о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и формировании комиссии по делимитации и демаркации границы", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, обсуждения продолжаются.

"Не хотим нарушать процесс, раскрывая детали. Считаем, что комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее", - отметил Пашинян.