Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, готова к переговорам - Пашинян

Армения готова к переговорам с Азербайджаном по формированию мирного соглашения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. "Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является предметом переговоров. Армения готова к переговорам", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

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