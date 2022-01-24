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Регион 24.01.2022 20:44

Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, готова к переговорам - Пашинян

Армения готова к переговорам с Азербайджаном по формированию мирного соглашения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является предметом переговоров. Армения готова к переговорам", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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