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Дальнее зарубежье 24.01.2022 21:03

Байден обсудит в понедельник по видеосвязи с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден позже в понедельник проведет разговор по видеосвязи с европейскими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг "наращивания Россией военного присутствия у границ с Украиной", сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Во второй половине дня президент проведет видеозвонок с европейскими лидерами в рамках наших тесных консультаций и координации действий с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной", - говорится в сообщении администрации США, полученном американскими журналистами.

В нем отмечается, что среди европейских лидеров, которые примут участие в видеоконференции, - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В сообщении указывается, что это будет "закрытое для прессы" мероприятие.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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