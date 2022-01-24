Байден обсудит в понедельник по видеосвязи с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден позже в понедельник проведет разговор по видеосвязи с европейскими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг "наращивания Россией военного присутствия у границ с Украиной", сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Во второй половине дня президент проведет видеозвонок с европейскими лидерами в рамках наших тесных консультаций и координации действий с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной", - говорится в сообщении администрации США, полученном американскими журналистами.

В нем отмечается, что среди европейских лидеров, которые примут участие в видеоконференции, - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В сообщении указывается, что это будет "закрытое для прессы" мероприятие.