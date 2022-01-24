Генсек НАТО не исключает отправку дополнительных боевых групп на восток Европы

НАТО, учитывая сложную обстановку на востоке Европы, может решить отправить туда дополнительные силы - боевые группы, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы рассматриваем возможность усилить наше присутствие на востоке Европы, направив дополнительные боевые группы", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Говоря о ситуации в районе Украины, Столтенберг выразил надежду на продолжение дипломатического диалога с РФ. "Мы должны надеяться на лучшее, но при этом - готовиться к худшему", - отметил он, комментируя стремление НАТО усилить присутствие на востоке Европы.