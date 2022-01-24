Пашинян сообщил, что президент Армении звонил ему за несколько часов до обнародования заявления об отставке и сообщил о принятом решении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что узнал об отставке президента республики Армена Саркисяна за несколько часов до соответствующего заявления.

"Я узнал об этом за несколько часов до того, как заявление было обнародовано. Он позвонил мне за 3,5 часа до публикации заявления, и мы поговорили об этом. Я спросил президента, он обсуждает со мной этот вопрос или сообщает мне, что принял решение? Я пытался понять, подлежит ли решение обсуждению или нет? После этого он сказал, что принял решение", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

Он отметил, что позиция президента Республики относительно Конституции всегда была известна. "Но также хочу подчеркнуть, что после 2018 года, когда Армен Саркисян был избран президентом, в Конституции не произошло никаких изменений ни в одном положении, касающемся полномочий президента. За все это время правила не менялись", - сказал Пашинян.

Говоря о возможном кандидате на пост президента, он заявил, что необходимо найти такие решения, чтобы между президентом, правительством и парламентским большинством существовала политическая гармония.

"Могу сказать свое заключение, что мы должны идти к таким решениям, чтобы была гармония между президентом, правительством и парламентским большинством. Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Думаю, что должна быть такая ситуация, когда парламент, правительство и президент чувствуют себя связанными общей ответственностью", - сказал Пашинян.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".