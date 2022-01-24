Пашинян считает, что не стоит тянуть с установлением дипотношений между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет установления дипломатических отношений и открытия границ с Турцией в 2022 году.

"Не могу прогнозировать, удастся ли установить дипломатические отношения с Турцией в 2022 году, поскольку это не только от нас зависит. Но будет очень логичным, если мы достигнем такого результата", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, международные аналитики заявляют, что, если этот процесс затянется, то он может не увенчаться успехом. "С армянской стороны я могу сказать, что мы заинтересованы в установлении дипотношений без предварительных условий, и такая возможность существует", - отметил Пашинян.

14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года.