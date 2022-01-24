Боррель не исключил возможности проведения встречи глав МИД ЕС в Киеве

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что никаких решений о возможности проведения встречи глав МИД ЕС в Киеве пока не принято, однако саму идею о проведении такого мероприятия не исключил.

"Да, это было одно из предложений. Почему нет?" - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналиста о предложении Румынии провести встречу министров ЕС в Киеве в знак солидарности с Украиной.

"Если этого требуют обстоятельства и если будет единство по этому вопросу, то мы сможем встретиться где угодно, и в Киеве тоже", - добавил он.

При этом, Боррель отметил, что пока "ничего не было решено по этому (предложению - ИФ)".

Он также сказал, что ЕС поддерживает Украину и выражает ей солидарность, в частности во время саммита глав МИД ЕС во французском городе Брест.