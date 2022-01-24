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Регион 24.01.2022 21:50

Глава МИД Ирана не исключает прямых переговоров с США, если это будет необходимо для "хорошей" ядерной сделки

Тегеран готов рассмотреть возможность прямых переговоров с США, если они будут нужны для достижения хорошего соглашения по ядерной сделке, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Если мы достигнем этапа в переговорном процессе, когда для хорошего соглашения будет нужен диалог с США, мы не будем это игнорировать", - приводит агентство "Мехр" слова министра.

"США направляют послания с призывами к прямым переговорам с нами. Наши переговоры с США в настоящее время идут через (главного переговорщика ЕС в Вене Энрике - ИФ) Мору и одного или двух участников СВПД в Вене", - отметил глава МИД Ирана.

По его словам, "евротройка" - Франция, Франция и ФРГ - пока не предприняли никаких "конструктивных инициатив", хотя и пытались это сделать во время переговоров в последние несколько недель. Он отметил, что Китай и Россия "пытаются играть конструктивную роль в переговорах" и действуют активно.

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что прямые переговоры США и Ирана могут принести пользу.

"Прямые переговоры на предварительной стадии могут быть полезными", - написал Ульянов в твиттере в понедельник.

В настоящее время в Вене проходит восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США в соглашение по иранскому атому.

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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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