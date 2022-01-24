Юань вышел на 4-е место по доле в международных расчетах впервые с 2015г - SWIFT

Китайская нацвалюта в декабре вышла на четвертое место с пятого по объему использования в международных расчетах, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.
Это произошло впервые с августа 2015 года, отмечает агентство Bloomberg.
Доля юаня в международных платежах поднялась до 2,7% по сравнению с 2,14% в ноябре.
На доллар США в прошлом месяце приходился 40,5% общемирового объема расчетов против 39,2% в ноябре, на фунт стерлингов - 5,9% против 6,7%.
Доля расчетов в евро опустилась до 36,65%, что является минимальным показателем за восемь месяцев, по сравнению с 37,7%.
Иена опустилась на пятую строчку с показателем 2,6%. Доля японской нацвалюты в общемировых платежах осталась на уровне ноября.
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