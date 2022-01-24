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СНГ 24.01.2022 22:55

Глава германского ХДС выступил за передачу Украине оборонительного оружия

Новый глава партии экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц призвал не блокировать поставки вооружений для Украины.

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием - не только из чувства ответственности за нашу историю, но и для обеспечения политического миропорядка в Европе, которому обязалась следовать и Россия", - написал Мерц в совсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, правительство Германии препятствует поставкам оружия для украинской армии.

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Тэги: УКРАИНА, ФРГ, ХДС, ОРУЖИЕ


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