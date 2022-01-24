Европейские компании готовы инвестировать в строительство ж/д из Азербайджана в НАР через территорию Армении - Пашинян

Международные доноры и компании проявляют интерес к проекту строительства на участке Армении железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Международные доноры и компании проявляют интерес к проекту строительства железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз, по крайней мере - к той части, которая проходит по армянской территории", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

По его словам, стоимость строительства железной дороги на территории Армении составит около $226 млн. "Огромный интерес проявляют международные доноры, мы должны еще понять, что думают "Российские железные дороги" о проекте "Южно-Кавказская железная дорога" . Есть и европейские компании, готовые инвестировать и эксплуатировать дорогу. Так что, это не та ситуация, где у нас будут финансовые проблемы", - отметил он.

Как сообщалось ранее, решением Пашиняна сформирована рабочая группа для реализации работ по строительству железной дороги из Азербайджана в Нахичевань по маршруту Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, которая позволит не только обеспечить связь Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой Азербайджана, но и Армении - с Россией и Ираном.