Европейские компании готовы инвестировать в строительство ж/д из Азербайджана в НАР через территорию Армении - Пашинян

Международные доноры и компании проявляют интерес к проекту строительства на участке Армении железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Международные доноры и компании проявляют интерес к проекту строительства железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз, по крайней мере - к той части, которая проходит по армянской территории", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.
По его словам, стоимость строительства железной дороги на территории Армении составит около $226 млн. "Огромный интерес проявляют международные доноры, мы должны еще понять, что думают "Российские железные дороги" о проекте "Южно-Кавказская железная дорога" . Есть и европейские компании, готовые инвестировать и эксплуатировать дорогу. Так что, это не та ситуация, где у нас будут финансовые проблемы", - отметил он.
Как сообщалось ранее, решением Пашиняна сформирована рабочая группа для реализации работ по строительству железной дороги из Азербайджана в Нахичевань по маршруту Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, которая позволит не только обеспечить связь Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой Азербайджана, но и Армении - с Россией и Ираном.
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Китай может стать ведущим мировым рынком люксовых товаров к 2025 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Глава ВОЗ предупредил, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Власти Италии считают, что страна миновала пик заболеваемости "омикроном"
Во Франции ужесточили правила для посещения ресторанов и поездок на транспорте, ПЦР-тестов отныне недостаточно
Боррель назвал вывод дипперсонала ряда стран из Украины необязательной предупредительной мерой
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров