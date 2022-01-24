Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.01.2022 23:12

США консультируются с союзниками по теме возможной переброски подкреплений на восток Европы

Администрация США продолжает консультации по теме возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга" (НАТО - ИФ)", - сказала она на брифинге.

При этом Псаки отметила, что подобные подкрепления возможны не только в случае нападения РФ на Украину. "Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЕВРОПА, ВОЙСКА


Похожие новости


Байден обсудит в понедельник по видеосвязи с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины США не готовы к переговорам с РФ по безопасности без привлечения европейских партнеров Советник по нацбезопасности США Салливан обсудил с коллегами из «Бухарестской девятки» ситуацию вокруг Украины - Белый дом Блинкен обсудил с союзниками США угрозы Европе со стороны России и Ирана Нуланд обсудила с партнерами из Северной Европы ряд вопросов, включая отношения с РФ Байден в ходе поездки в Европу проведет переговоры с лидерами "евротройки" по Ирану

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]