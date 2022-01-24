США консультируются с союзниками по теме возможной переброски подкреплений на восток Европы

Администрация США продолжает консультации по теме возможной переброске дополнительных сил в Восточную Европу, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга" (НАТО - ИФ)", - сказала она на брифинге.

При этом Псаки отметила, что подобные подкрепления возможны не только в случае нападения РФ на Украину. "Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения", - сказала она.