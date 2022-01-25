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СНГ 25.01.2022 08:59

Премьер Казахстана поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса.

"С учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса, необходимо межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с нацпалатой предпринимателей "Атамекен" выработать соответствующие меры. Мы должны не препятствовать работе бизнеса, а совместно решать возникающие проблемы", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Карантинные ограничения будут ослаблены в Казахстане, несмотря на сохраняющийся высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за циркуляции омикрона.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, БИЗНЕС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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