Премьер Казахстана поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса.

"С учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса, необходимо межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с нацпалатой предпринимателей "Атамекен" выработать соответствующие меры. Мы должны не препятствовать работе бизнеса, а совместно решать возникающие проблемы", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Карантинные ограничения будут ослаблены в Казахстане, несмотря на сохраняющийся высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за циркуляции омикрона.