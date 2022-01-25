Премьер Казахстана поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса.
"С учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса, необходимо межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с нацпалатой предпринимателей "Атамекен" выработать соответствующие меры. Мы должны не препятствовать работе бизнеса, а совместно решать возникающие проблемы", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.
Карантинные ограничения будут ослаблены в Казахстане, несмотря на сохраняющийся высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за циркуляции омикрона.
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