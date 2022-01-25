Команда переговорщиков США по сделке с Ираном испытывает разногласия

Команда переговорщиков США по восстановлению ядерной сделки с Ираном не может сойтись во мнениях о том, стоит ли ужесточать санкции в отношении Тегерана, сообщает The Wall Street Journal.

По словам осведомленных источников, в связи с тем, что переговоры о восстановлении ядерного соглашения с Ираном 2015 года достигли критической фазы, в команде США возникли разногласия по поводу того, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и когда завершать переговоры.

Как сообщили изданию официальные лица США, из-за этих разногласий в минувшие выходные свой пост покинул заместитель специального посланника по Ирану Ричард Нефью - архитектор предыдущих экономических санкций в отношении Ирана, он выступал за более жесткую позицию на нынешних переговорах.

По словам собеседников газеты, он не присутствовал на переговорах в Вене с начала декабря. Два других члена переговорной группы решили отказаться от участия в переговорах из-за того, что разделяли мнение Нефью о более жестком подходе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в ближайшие недели достичь соглашения по возвращению Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД, потом восстановление сделки будет уже бессмысленным.

"Мы можем довести эти переговоры до успешного завершения и решить основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, но время истекает", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Если мы не заключим соглашение в ближайшие недели, прогресс Ирана в области ядерного оружия не позволит нам вернуться в СВПД", - подчеркнул госсекретарь.

В настоящее время в Вене проходит восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США в соглашение по иранскому атому.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

Были согласованы специальные параметры включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.