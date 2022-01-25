Команда переговорщиков США по сделке с Ираном испытывает разногласия

Команда переговорщиков США по восстановлению ядерной сделки с Ираном не может сойтись во мнениях о том, стоит ли ужесточать санкции в отношении Тегерана, сообщает The Wall Street Journal.
По словам осведомленных источников, в связи с тем, что переговоры о восстановлении ядерного соглашения с Ираном 2015 года достигли критической фазы, в команде США возникли разногласия по поводу того, насколько следует ужесточать существующие антииранские санкции и когда завершать переговоры.
Как сообщили изданию официальные лица США, из-за этих разногласий в минувшие выходные свой пост покинул заместитель специального посланника по Ирану Ричард Нефью - архитектор предыдущих экономических санкций в отношении Ирана, он выступал за более жесткую позицию на нынешних переговорах.
По словам собеседников газеты, он не присутствовал на переговорах в Вене с начала декабря. Два других члена переговорной группы решили отказаться от участия в переговорах из-за того, что разделяли мнение Нефью о более жестком подходе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в ближайшие недели достичь соглашения по возвращению Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД, потом восстановление сделки будет уже бессмысленным.
"Мы можем довести эти переговоры до успешного завершения и решить основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, но время истекает", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Если мы не заключим соглашение в ближайшие недели, прогресс Ирана в области ядерного оружия не позволит нам вернуться в СВПД", - подчеркнул госсекретарь.
В настоящее время в Вене проходит восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США в соглашение по иранскому атому.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.
Были согласованы специальные параметры включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Банки в Азербайджане за 2021 год увеличили число банкоматов на 7%, pos-терминалов - на 6,7%
ВВП Южной Кореи в 2021 году вырос на максимальные за 11 лет 4%
Банки в Азербайджане в 2021г увеличили портфель бизнес-кредитов на 15%
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 354,7 млн - университет Хопкинса
Китай может стать ведущим мировым рынком люксовых товаров к 2025 году
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров