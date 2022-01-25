Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая снижение накануне, инвесторы следят за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 во вторник составляет $86,70 за баррель, что на $0,43 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,62 (1,8%) - до $86,27 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,61 за баррель, что на $0,3 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,83, до $83,31 за баррель.
С начала года нефть подорожала более чем на 10%.
По мнению старшего аналитика DTN Троя Винсента, ралли на нефтяном рынке в последний месяц "слишком сильно опередило реалии физического рынка".
Азербайджан объявил в международный розыск около 300 членов армянских НВФ за военные преступления против азербайджанцев
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 354,7 млн - университет Хопкинса
Китай может стать ведущим мировым рынком люксовых товаров к 2025 году
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
КНДР осуществила новый ракетный пуск
Токаев сменил главу ЦИК Казахстана
Байден обсудил с европейскими лидерами усиление "восточного фланга" НАТО - Белый дом
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Бакинской высшей школе нефти открылся Учебно-исследовательский центр ITACA
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров