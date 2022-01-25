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ТЭК 25.01.2022 09:21

Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая снижение накануне, инвесторы следят за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 во вторник составляет $86,70 за баррель, что на $0,43 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,62 (1,8%) - до $86,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,61 за баррель, что на $0,3 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,83, до $83,31 за баррель.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%.

По мнению старшего аналитика DTN Троя Винсента, ралли на нефтяном рынке в последний месяц "слишком сильно опередило реалии физического рынка".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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