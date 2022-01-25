Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 83.31 -1.83 Brent 86.27 -1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.01.2022 10:12

КНДР осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея запустила во вторник в море со своего восточного побережья два снаряда, которые, по мнению южнокорейских военных, могут быть крылатыми ракетами, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Военные изучают полученные сведения, чтобы точно определить, что из себя представляют эти снаряды, сообщает агентство.

Пуски крылатых ракет КНДР не запрещены ООН, санкции касаются пусков ракет с использованием баллистических технологий, отмечают наблюдатели.

Ранее в текущем году КНДР осуществила четыре испытания баллистических ракет, последнее из них - 17 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]