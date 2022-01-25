КНДР осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея запустила во вторник в море со своего восточного побережья два снаряда, которые, по мнению южнокорейских военных, могут быть крылатыми ракетами, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Военные изучают полученные сведения, чтобы точно определить, что из себя представляют эти снаряды, сообщает агентство.
Пуски крылатых ракет КНДР не запрещены ООН, санкции касаются пусков ракет с использованием баллистических технологий, отмечают наблюдатели.
Ранее в текущем году КНДР осуществила четыре испытания баллистических ракет, последнее из них - 17 января.
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