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Дальнее зарубежье 25.01.2022 09:29

Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случае переброски в Европу

Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если понадобиться перебросить их в Европу, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если потребоваться направить их (в Европу - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Кирби пояснил, что в общей сложности, речь идет "о примерно 8,5 тыс. военных".

Представитель Пентагона подчеркнул, что решения перебросить эти силы в Европу не принято. Военное командование лишь решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет нужно, быстро направиться в Европу. Кирби пояснил, что отправка сил в Европу будет возможна по запросу НАТО, "либо в других ситуациях".

Представитель Пентагона пояснил, что речь идет как о боевых подразделениях, так и о военных медиках, подразделениях, отвечающих за транспорт.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЕВРОПА


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