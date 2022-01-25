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СНГ 25.01.2022 09:34

Глава Минобороны Украины заявил, что не располагает данными, которые бы свидетельствовали о подготовке Россией нападения на его страну

По состоянию на этот момент Вооруженными силами РФ не создано ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке наступления на Украину, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Потому сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он подчеркнул, что "рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем".

"Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует", - подчеркнул Резников.

В то же время министр обороны отметил, что "не оценивает высоко" сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о чем заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

"Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб имеют проработанные все сценарии наихудшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации", - пояснил Резников.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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