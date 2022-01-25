Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 января ЦБА установил на уровне 1,923 маната/1EUR (24 января - 1,9256 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 января установил на уровне 0,0216 манат/1RUB (24 января - 0,022 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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