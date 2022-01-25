Банки в Азербайджане в 2021г увеличили портфель бизнес-кредитов на 15%

Банки в Азербайджане в 2021 году увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 декабря 2021 года кредитный портфель банков оценивается в 16 млрд 659,1 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 17,7% - ИФ).

В 2021 году банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 14,9% - до 9 млрд 740 млн манатов или 58,5% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 23,4% - до 4 млрд 518,4 млн манатов, удельный вес – 27,1%.

За прошлый год банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 19% - до 2 млрд 400,7 млн манатов или 14,4% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 декабря 2021 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде