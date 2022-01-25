Банки в Азербайджане за 2021 год увеличили число банкоматов на 7%, pos-терминалов - на 6,7%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 декабря 2021 года составляет 2,907 тыс. единиц, что на 7% больше показателя на конец 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 31 декабря в Баку установлено 1,56 тыс. банкоматов (рост на 9,2%), в регионах - 1,347 тыс. банкоматов (рост на 4,7%).

По данным ЦБА, число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 60,936 тыс. единиц, что на 6,7% больше показателя 2020 года.

При этом в Баку установлено 40,549 тыс. pos-терминалов (рост на 7,8%), в регионах – 20,387 тыс. (рост на 4,6%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 58,82 тыс. или 96,5% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков