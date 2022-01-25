Польша возводит заграждения на границе с Белоруссией

Польша во вторник официально приступила к возведению ограждения на границе с Белоруссией, сообщила журналистам пресс-секретарь Пограничной службы Республики Польша Анна Михальская.
По ее словам, ранее были проведены инженерно-геологическая экспертиза, устройство покрытия подъездных дорог и подготовка точек складирования материалов строительными компаниями.
Ограждение на польско-белорусской границе будет иметь длину 186 км и высоту 5,5 метра. Согласно плану, строительство планируется завершить в июне текущего года. Работы будут вестись на четырех участках параллельно, чтобы максимально сократить сроки строительства, отметили в погранслужбе Польши.
Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая минувшего года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.
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