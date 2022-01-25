В Южной Корее зафиксировали рекордные 8 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Южная Корея зарегистрировала во вторник более 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом на фоне высокой контагиозности штамма "омикрон", сообщает Associated Press.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, во вторник прирост случаев составил 8571. Из-за того, что "омикрон" распространяется более чем в два раза быстрее "дельты", суточный прирост заболеваний на этой неделе может достичь 10 тыс. случаев. После выходных ввиду празднований по случаю наступления Нового года по лунному календарю, прирост может достичь и 20 тыс. случаев.

В то же время, начиная со среды, срок карантина для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 сократится в Южной Корее с десяти до семи дней. Также теперь полностью вакцинированные люди, которые контактировали с заболевшим COVID-19, не должны уходить на изоляцию, передает Associated Press.

Более 85% жителей Южной Кореи прошли полный курс вакцинации. Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на вторник 50,1% населения получили бустерные дозы.

По данным портала Worldometers, в Южной Корее за все время пандемии выявлено свыше 749,9 тыс. случаев заражения COVID-19, и свыше 6,5 тыс. из них имели летальный исход.