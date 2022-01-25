Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0216 GBR   2.2905 TRY   0.1263

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 83.31 -1.83 Brent 86.27 -1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.01.2022 13:18

В Южной Корее зафиксировали рекордные 8 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Южная Корея зарегистрировала во вторник более 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом на фоне высокой контагиозности штамма "омикрон", сообщает Associated Press.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, во вторник прирост случаев составил 8571. Из-за того, что "омикрон" распространяется более чем в два раза быстрее "дельты", суточный прирост заболеваний на этой неделе может достичь 10 тыс. случаев. После выходных ввиду празднований по случаю наступления Нового года по лунному календарю, прирост может достичь и 20 тыс. случаев.

В то же время, начиная со среды, срок карантина для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 сократится в Южной Корее с десяти до семи дней. Также теперь полностью вакцинированные люди, которые контактировали с заболевшим COVID-19, не должны уходить на изоляцию, передает Associated Press.

Более 85% жителей Южной Кореи прошли полный курс вакцинации. Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на вторник 50,1% населения получили бустерные дозы.

По данным портала Worldometers, в Южной Корее за все время пандемии выявлено свыше 749,9 тыс. случаев заражения COVID-19, и свыше 6,5 тыс. из них имели летальный исход.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]