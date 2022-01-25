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Транспорт и связь 25.01.2022 12:52

Работа почти всех аэропортов Узбекистана приостановлена из-за энергоаварии

Большая часть аэропортов Узбекистана временно приостановила работу из-за отключения электроэнергии.

"В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов", - сообщает во вторник пресс-служба Uzbekistan Airports.

На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои, который продолжает работу.

Всего в Узбекистане 11 аэропортов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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