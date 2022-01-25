Работа почти всех аэропортов Узбекистана приостановлена из-за энергоаварии

Большая часть аэропортов Узбекистана временно приостановила работу из-за отключения электроэнергии.
"В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов", - сообщает во вторник пресс-служба Uzbekistan Airports.
На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои, который продолжает работу.
Всего в Узбекистане 11 аэропортов.
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