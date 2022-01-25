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Внешняя политика 25.01.2022 12:56

Премьеры Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития сотрудничества

Премьер-министры Азербайджана и Беларуси Али Асадов и Роман Головченко обсудили перспективы развития азербайджано-белорусского сотрудничества.

«Во вторник состоялся телефонный разговор глав правительств Азербайджана и Беларуси. Стороны обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и дали высокую оценку существующим дружеским азербайджано-белорусским отношениям в различных сферах», - отмечает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР

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