Аэропорт Стамбула возобновит работу после 13:00

Аэропорт Стамбула, приостановивший работу из-за мощного снегопада, возобновит прием и отправку рейсов после 13:00 по местному времени, сообщил генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи.

"В аэропорту Стамбула продолжаются активные работы по расчистке взлетно-посадочных полос от снега. После 13:00 аэропорт возобновит деятельность", - написал он в твиттере.

Экчи также рекомендовал пассажирам Turkish Airlines узнавать статус своего рейса заранее, до прибытия в аэропорт.

Мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт.

Кроме того, ранее в понедельник из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша постройки грузового терминала аэропорта Стамбула. В результате обрушения никто не пострадал.

По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега. По последним прогнозам, снегопад может продолжиться до пятницы.