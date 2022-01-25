Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0216 GBR   2.2905 TRY   0.1263

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 83.31 -1.83 Brent 86.27 -1.62

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 25.01.2022 13:00

Аэропорт Стамбула возобновит работу после 13:00

Аэропорт Стамбула, приостановивший работу из-за мощного снегопада, возобновит прием и отправку рейсов после 13:00 по местному времени, сообщил генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи.

"В аэропорту Стамбула продолжаются активные работы по расчистке взлетно-посадочных полос от снега. После 13:00 аэропорт возобновит деятельность", - написал он в твиттере.

Экчи также рекомендовал пассажирам Turkish Airlines узнавать статус своего рейса заранее, до прибытия в аэропорт.

Мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт.

Кроме того, ранее в понедельник из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша постройки грузового терминала аэропорта Стамбула. В результате обрушения никто не пострадал.

По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега. По последним прогнозам, снегопад может продолжиться до пятницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]