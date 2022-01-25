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Финансы 25.01.2022 13:01

Azer-Turk Bank увеличил в 2021г активы на 13%, прибыль – на 29%

Азербайджано-турецкий "Azer-Turk Bank" увеличил в 2021 году активы на 13,4% - до 407,328 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2021 года составил 233,592 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 39,6% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам на конец отчетного периода оценивается в 77,672 млн манатов (рост на 83,9%), по бизнес-кредитам – 45,939 млн манатов (рост на 18,3%), по кредитам с операциями с недвижимостью – 109,984 млн манатов (рост на 27,4%).

Обязательства банка равны 350,348 млн манатов (рост на 15,5%). Депозитный портфель на конец 2021 года составляет 207,486 млн манатов (рост на 15,3%), в том числе вклады физических лиц – 94,082 млн манатов (рост на 16,4%).

Капитал банка равен 56,98 млн манатов (рост на 1,9%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2021 году составила 546 тыс. манатов (рост на 29%).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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