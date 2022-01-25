Безналичные платежи в Азербайджане за 2021г увеличились на 83%

Центральный банк Азербайджана отмечает рост в 2021 году объема безналичных платежей в стране по сравнению с показателем 2020 года на 83% – до 11 млрд172 млн манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные ЦБА, в 2021 году объемы электронной торговли составили 7 млрд 208 млн манатов (рост на 86%) или 64,5% всех безналичных расчетов. Кроме этого платежи на сумму 3 млрд 927 млн манатов были осуществлены через pos-терминалы (рост на 80,8%), на 37 млн манатов - через банкоматы.
По данным банка в 2021 году имел место рост числа платежных карт, находящихся в обращении. В частности, за год их число увеличилось на 19,6% - до 11 млн 40 тыс. При этом число дебетовых карт в обращении увеличилось на 19%, кредитных – на 28%.
Число зарплатных карт в Азербайджане за 2021 год увеличилось на 90 тыс. единиц – до 2,591 млн, кредитных карт – на 302 тыс. - до 1,395 млн единиц.
На начало 2022 года в обращении также находятся 3,469 млн социальных платежных карт, 3,585 млн – прочих карт.
Х.Насирзаде
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