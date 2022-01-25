Спецслужба Армении проверит информацию о втором гражданстве экс-президента Саркисяна

Служба национальной безопасности Армении проверит информацию о наличии у ушедшего в отставку президента республики Армена Саркисяна иностранного гражданства.

"Генеральная прокуратура Армении направила расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайта расследовательской журналистики Hetq.am о том, что президент Армении до вступления в должность имел иностранное гражданство, на проверку в Службу национальной безопасности", - заявил советник генпрокурора Армении Гор Абраамян Общественному телевидению республики.

По его словам, учитывая, что в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье "фальсификация документов" в связи с возможным сокрытием президентом иностранного гражданства, данное журналистское расследование станет предметом проверки в рамках указанного уголовного дела.

В минувший понедельник сайт расследовательской журналистики Hetq.am и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщили, что президент Армении Армен Саркисян был гражданином государства Сент-Китс и Невис в Карибском море, и не имел права быть избранным на эту должность.