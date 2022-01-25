Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей

Caspian Energy Club приступает к проведению серии социологических опросов, маркетинговых исследований и исследований в формате фокус группы для изучения проблем и предложений компаний, работающих в разных отраслях экономики, об этом заявил Председатель и Главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, “Первый опрос из этой серии посвящен изучению инвестиционного и бизнес климата Азербайджана. Опрос проводится в анонимном формате. По сравнению с предыдущими годами в этом опросе наряду с владельцами и руководителями компаний могут принимать участие члены правления, заместители директоров, главные бухгалтера, прокьюремент менеджеры, HR менеджеры, PR менеджеры, менеджеры по развитию бизнеса, маркетинг менеджеры и другие лица принимающие участие в развитии продукции и услуг компаний.

В данном опросе изучается позитивное и негативное влияние министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, государственных компаний, исполнительных властей городов и районов, судебных органов на деятельность предпринимателей.

Так же всем участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, были ли в течение 2021 года попытки административного давления, создания бюрократических препонов, коррупционных предложений, необъективного проведения тендеров со стороны государственных структур.”

“Результаты опроса будут предоставлен Высшему Руководству страны и представителям экономического блока правительства, а также комитету по предпринимательству Милли Меджлиса для ознакомления и детального изучения ситуации с инвестиционным и деловым климатом.

Призываем всех руководителей и представителей компаний представляющих как государственный, так и частный сектор, представляющих крупный, средний и малый бизнес принять активное участие в опросе, ответить объективно на все вопросы и внести свой вклад в развитие экономики Азербайджана.” - сказал Председатель и Главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев. (Ссылка для участия в опросе: https://ru.surveymonkey.com/r/BYL5BJM)

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.