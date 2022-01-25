Постройка Камбаратинской ГЭС позволит Киргизии увеличить собственные энергомощности

Киргизия намерена в 2022 году начать строительство Камбаратинской ГЭС-1, сообщил глава правительства страны Акылбек Жапаров во вторник на брифинге в связи со сбоем в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

"В этом году мы планируем начать строительство Камбаратинской ГЭС-1", - сказал Жапаров.

По его словам, энергетики Киргизии были готовы к подобному сбою и намерены в дальнейшем избежать подобного, увеличив собственные энергомощности.

"Запас мощности у нас есть. Надеюсь, к 1 апреля мы выйдем на заполнение Токтогульского водохранилища и начнем первую фазу строительства Камбаратинской ГЭС-1. Для начала запуска предусмотрено $18,8 млн капитальных вложений. Всего на первый этап потребуется $486 млн", - рассказал Жапаров.

Премьер добавил, что технико-экономическое обоснование проекта есть, его нужно актуализировать.

"Деньги будут выделяться из бюджета и привлекаться инвесторы. Изъявили желание участвовать в проекте Узбекистан и Казахстан. Политическое решение будет приниматься на уровне глав государств", - пояснил Жапаров.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций и Камабратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие финансирования проекта, а также серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС. Соглашения прекратили свое действие 9 августа 2016 года.