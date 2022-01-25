Французский эксперт пока не видит убедительных научных данных в пользу четвертой дозы вакцин против коронавируса

Председатель французского Научного совета Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что пока не может ответить на вопрос, нужна ли четвертая доза вакцин от COVID-19 для пожилых людей.

"Вакцина против COVID-19 действует великолепно при предупреждении тяжелых форм (заболевания - ИФ), однако это воздействие, ограниченное во времени", - сказал ученый в эфире радиостанции Franceinfo во вторник.

"Но нужна ли для более пожилых, вроде меня, четвертая доза? Это неизвестно", - добавил эксперт.

Он объяснил при этом, что в Израиле приняли решение о прививке четвертой дозой на основании научных данных, с которыми "трудно ознакомиться". По его словам, чтобы заявлять, что нужна четвертая доза, необходимо "располагать надежными научными данными".

Выступая в середине января на слушаниях в сенате, Дельфрэсси заявлял: "Возможно, в определенный момент нам понадобится четвертая доза для усиления, но через какой срок, я еще не знаю". Тогда он объяснил эту временную неопределенность тем, что пока не известно, насколько долго будет действовать третья, бустерная, доза.