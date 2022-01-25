Казахстан до 2025г вложит $20 млрд в развитие транспортных коммуникаций

Казахстан в течение ближайших нескольких лет инвестирует $20 млрд в диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Важно продолжать диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Со своей стороны Казахстан до 2025 года планирует инвестировать на эти цели $20 млрд", - сказал Токаев в ходе саммита "Центральная Азия - КНР" во вторник.

"Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона", - добавил он.

Глава государства отметил, что, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечивать рост ВВП пяти государств на уровне 15%.

"Это колоссальный резерв, который нам, конечно же, нужно задействовать. Мы открыты для любых рациональных предложений в данном направлении", - резюмировал Токаев.

Глава Казахстана также отметил необходимость "активизировать совместную работу по дальнейшему строительству "Пояса и пути" (программа "Один пояс - один путь" - ИФ-К), в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью".

"Главным образом, это касается сфер цифровизации, "зеленых" технологий и инноваций", - уточнил Токаев.