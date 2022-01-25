В Великобритании критикуют Джонсона из-за вечеринок в период карантина

В британских властных структурах считают, что у премьер-министра Бориса Джонсона более нет морального авторитета после его слов о том, что он присутствовал на вечеринках в разгар пандемии в июне 2020 года, передает The Guardian.
"Я просто не думаю, что у премьер-министра остался моральный авторитет для руководства такой страной, как Соединенное Королевство", - заявил, комментируя ситуацию, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун также назвал скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит "моральной проблемой".
"Это вопрос морали: являются ли стандарты, которым вы просите людей следовать, стандартами, которым вы готовы следовать сами", - отметил он.
Браун добавил, что сам он в разгар пандемии даже не ходил на похороны очень близкого друга.
Однако министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это мероприятие организовали для премьер-министра по случаю его дня рождения, и сам глава правительства не знал об этом.
"Премьер-министр явно не сам организовывал мероприятие, на котором ему подарили торт", - сообщил Шаппс телеканалу Sky News после недавних разоблачений о нарушениях режима изоляции на Даунинг-стрит.
"Кто-то решил, что это будет уместно в его (Джонсона - ИФ) день рождения", - добавил он.
Ранее сообщалось, что примерно три десятка консерваторов из Палаты общин могли подать прошения о вотуме недоверия Джонсону. Однако для инициирования процесса необходимо как минимум 54 прошения - 15% от общего числа консерваторов. В то же время ожидается, что еще ряд членов Консервативной партии направят прошения после того, как позже будут оглашены результаты расследования вокруг ситуации с вечеринками в нарушение правил локдауна.
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