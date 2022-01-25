ЕС вводит индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19

Европейский союз вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19: права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.
"Согласно новой рекомендации (принятой во вторник Советом ЕС - ИФ), меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен быть ключевым определяющим фактором", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Новый подход будет примяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно. Рекомендация странам - членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.
"Путешественники, имеющие действительный цифровой сертификат COVID ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", - провозглашает общий принцип новый документ.
Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) продолжит публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по "системе светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный). Государства ЕС должны принять меры в отношении поездок в темно-красные районы и обратно. Они должны сдерживать несущественные поездки и требовать от лиц, прибывающих из этих районов, у которых нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, пройти тест до отъезда и пройти карантин по прибытии.
13 октября 2020 г. Совет ЕС принял первую рекомендацию о скоординированном ограничении свободы передвижения в ответ на пандемию COVID-19, которая потом дважды обновлялась. Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти государств - членов союза несут ответственность за ее применение.
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