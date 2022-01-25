Занятость в странах ОЭСР в III квартале продолжила расти, в ряде стран превысив допандемийный уровень

Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в третьем квартале 2021 года выросла на 0,6 процентного пункта относительно предыдущего квартала, достигнув отметки 68,0%.
Общий показатель вплотную приблизился к допандемийному уровню (январь-март 2020 года), составлявшему 68,6%, отмечается в сообщении ОЭСР. В ряде стран, включая Австрию, Венгрию, Грецию, Новую Зеландию, Португалию и Францию, занятость уже обогнала доковидный уровень.
Рост занятости обусловлен более активным участием населения в рабочей силе - доля граждан работоспособного возраста, уже трудоустроенных или активно ищущих работу, поднялась до 72,5% с 72,2% во втором квартале.
Занятость повысилась во всех 37 странах ОЭСР, предоставивших данные за третий квартал, кроме Австралии (спад до 74,8% с 75,4%) и Финляндии (показатель остался на уровне 72,7%).
В еврозоне занятость увеличилась на 0,7 п.п. до 68,4%. В Канаде показатель подскочил на 1,4 п.п. - до 73,8%, в США - на 0,8 п.п., до 69,8%. В Южной Корее и Мексике занятость выросла на 0,4 п.п. - до 66,8% и 61,5% соответственно, в Великобритании - на 0,3 п.п. - до 75,4%, в Японии - на 0,2 п.п., до 77,9%.
Занятость росла равномерно во всех гендерных и возрастных группах, отмечается в документе ОЭСР.
Среди женщин в странах ОЭСР занятость в июле-сентябре повысилась на 0,6 п.п. - до 60,8%, среди мужчин - также на 0,6 п.п., до 75,3%.
Показатель среди молодежи (людей в возрасте от 15 до 24 лет) увеличился до 41,6% с 40,9%, среди возрастной группы от 25 до 54 лет - до 77,9% с 77,3%, среди граждан от 55 до 64 лет показатель вырос на 0,6 п.п. и составил 61,7%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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