Президент Азербайджана: Армения планирует дать старт работам на своей территории по созданию Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что работы по строительству Зангезурского коридора ведутся успешно, работы по его строительству на своей территории планирует начать и Армения.
«После завершения Отечественной войны (второй Карабахской войны – ИФ) в регионе сложилась благоприятная ситуация для сотрудничества. Для регионального сотрудничества создана очень перспективная платформа «3+3». Первая встреча уже состоялась. Уверен, что эти встречи будут проходить регулярно и будут обеспечивать интересы стран региона», сказал Алиев, принимая в формате видеоконференцсвязи министра дорог и градостроения Ирана Рустама Гасими.
Алиев выразил надежду, что иранские компании будут активно работать на освобожденных территориях Азербайджана – в Карабахе и Восточном Зангезуре. «Министерству экономики даны соответствующие поручения, проведены предварительные переговоры с иранской стороной, и теперь мы ждем конкретных результатов», - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что строительные работы идут на территории свыше 10 тыс. кв. км.
По словам Алиева, также идут работы по созданию Зангезурского коридора. «Идет успешное строительство как автомобильной дороги, так и железнодорожной дороги. Из Армении мы также получаем хорошие новости. Армения также планирует дать старт этим работам на своей территории», - отметил он.
Б,Рустамбеков
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