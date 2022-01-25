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Макроэкономика 25.01.2022 15:09

Частные компании в Азербайджане увеличили в 2021г капвложения на 23% - Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что объем инвестиций частных организаций в основной капитал за 2021 года увеличился до 4,5 млрд манатов.

«В 2021 году инвестиционная активность в частном секторе в нашей стране была достаточно высокой. Инвестиции в основной капитал со стороны негосударственных организаций (без учета Азербайджанской международной операционной компании) увеличились на 23,3% в реальном выражении и достигли 4,5 млрд манатов», - отметил Джаббаров на своей странице в твиттер.

Как сообщалось ранее, согласно данным Госкомитета по статистике, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2021 году составили 16 млрд 127 млн манатов, что на 8,2% меньше показателя 2020 года. Таким образом, удельный вес частный инвестиций составил 28%.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ИНВЕСТИЦИИ, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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