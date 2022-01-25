В полиции Лондона расследуют возможные нарушения мер по борьбе c COVID-19 на Даунинг-стрит

Скотланд-Ярд ведет расследование возможных нарушений правил по борьбе с коронавирусом COVID-19 на некоторых мероприятиях в правительственной резиденции, заявила во вторник глава полиции Лондона Крессида Дик.

"Я могу подтвердить, что Служба столичной полиции проводит расследование ряда мероприятий, которые проходили на Даунинг-Стрит и Уайтхолле за последние два года в связи с вероятными нарушениями мер по борьбе с COVID-19", - сказала она, подчеркнув, что расследование не означает, что полиция выпишет штрафы по каждому конкретному случаю каждому причастному лицу.

По словам Дик, представители Службы столичной полиции провели оценку некоторых других событий, которые, как предполагается, произошли на Даунинг-стрит и Уайтхолле, и пришли к выводу, что эти события не достигли масштабов для начала уголовного расследования.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Скотланд-Ярд проведет расследование в отношении восьми из 17 мероприятий Даунинг-стрит, где, как предполагается, были нарушены правила по сдерживанию распространения коронавируса.

В числе таких мероприятий, как отмечается, - организация 20 мая 2020 года вечеринки в саду правительственной резиденции, несмотря на локдаун. Премьер Борис Джонсон попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие". Также 19 июня того же года на Даунинг-стрит провели мероприятие по случаю дня рождения премьера.

Кроме того, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже участники вечеринок собрались вместе в саду. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.