Мишустин оценивает ситуацию с COVID-19 в РФ как крайне напряженную

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости из-за распространения нового штамма "омикрон".

"Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он сообщил, что в 48 субъектах РФ увеличилось число госпитализаций.

"Однако большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал в поликлиниках. Важно обеспечить их всем, что нужно для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства, правительство выделило средства на их закупку", - сказал премьер.

Кроме того, отметил Мишустин, усилена горячая линия "122" для разгрузки регистратуры поликлиник и распределения потоков пациентов. "В call-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой, это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо, вызвать специалиста на дом", - сказал премьер.