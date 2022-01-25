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Регион 25.01.2022 19:31

Грузия активизирует строительство участка для запуска круглогодичной автодороги в РФ

Строительство 23-километровой трассы Квешети-Коби через Крестовый перевал в объезд лавиноопасного участка на Военно-грузинской дороге вошло в активную фазу, сообщили "Интерфаксу" в департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии со ссылкой на руководителя департамента Георгия Церетели.

Проектом предусмотрено строительство тоннеля протяженностью 9 км и диаметром 15 метров, а также пяти мостов. По словам Церетели, уже пройдено свыше двух километров основного тоннеля, готовы 2,2 км эвакуационного тоннеля.

После окончания сооружения этого участка транспортный коридор "Север-Юг", связывающий Грузию и Армению с Россией, станет круглогодичным. Сейчас он закрывается примерно 100 дней в году из-за опасности схода лавин и оползней на отрезке Квешети-Коби.

Работы ведет компания China Railway Bureau Group Co., которая доставила из Китая уникальное оборудование, в том числе установку тоннельного бурения, уточнили в департаменте. Завершить строительство намечено в 2024 году. На реализацию проекта стоимостью почти $400 млн правительство Грузии взяло кредиты у Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.

Значение этой международной трассы приобретает для Грузии еще большую актуальность в связи с достигнутым соглашением между Баку и Ереваном об открытии Зангезурского транспортного коридора, который проходит через территорию Армении и свяжет Азербайджан с его автономией Нахчываном и с Турцией. После распада СССР коридор не функционировал по причине конфликта между этими двумя постсоветскими республиками. Восстановление маршрута предусмотрено в 2024 году. В результате Армения будет связана с РФ и посредством Азербайджанской железной дороги.

В Грузии опасаются, что после запуска Зангезурского транспортного коридора под угрозой окажется транзитный потенциал страны. Сейчас весь товарооборот между РФ и Арменией проходит через Военно-грузинскую дорогу, ведущую к КПП "Верхний Ларс". Также грузы из Турции в Азербайджан перевозятся через территорию Грузии. Но, как считает ряд экспертов, после того как трасса через Крестовый перевал станет безопасной круглый год, транзитному потенциалу Грузии ничего не угрожает. В целом в стране осуществляются и другие проекты, укрепляющие ее транзитные возможности. В частности, в завершающую фазу вступило строительство автобана между Западной и Восточной Грузией через Рикотский перевал. После его ввода значительно сократится доставка грузов из морских портов Поти и Батуми.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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